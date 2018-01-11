Шесть человек погибли в ДТП на трассе в Новосибирской области: иномарку буквально разорвало пополам

В Новосибирской области при столкновении двух иномарок погибли шесть человек, трое получили травмы различной степени тяжести, сообщили Накануне.RU в ГУ МВД по региону.

ДТП произошло в четверг около 10.30 (06.30 мск) на 111-м километре федеральной трасы Р-256 в районе поселка Майский в Черепановском районе. По предварительной информации, водитель Toyota Opa выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем Honda Stream.

Автомобили сильно пострадали при столкновении, прибывшим на место спасателям пришлось вскрывать искореженные машины с помощью специнструмента.

Судя по фото с места ДТП в соцсетях, легковушка после удара вылетела в кювет и оказалась буквально разорвана на части, а передняя часть минивэна смята, он остался на обочине.

На месте работают пожарно-спасательные расчеты, экипажи скорой помощи и госинспекции по безопасности дорожного движения, дорожные службы и оперативно-следственная группа.

В ГУМЧС по региону открыта "горячая линия" по телефону 8 (383) 23-999-99, по которому родственники могут уточнить информацию о пострадавших, их местонахождении и состоянии, а также получить психологическую поддержку и информацию по ДТП.