Сенаторы предложили увольнять за появление на работе пьяным в нерабочее время

Сенаторы Совета Федерации внесли в Госдуму поправки в трудовой кодекс, дающие работодателю новое основание для увольнения сотрудников.

Дисциплинарную ответственность в виде увольнения члены Совфеда предлагают применять в том случае, если работник пришел на работу в состоянии алкогольного или наркотического опьянения в нерабочее время.

Сенаторы объясняют, что текущая формулировка закона приводит к невозможности уволить работника, состояние опьянения которого выявлено до начала рабочего времени или после его окончания (например, при входе на территорию работодателя через проходную или выходе с нее), при прохождении предрейсового, предсменного осмотра.

"Кроме того, нахождение на территории работодателя в состоянии опьянения создает повышенную опасность для работника и работодателя независимо от окончания его рабочей смены, особенно, на объектах, связанных с повышенной опасностью, в связи с чем предлагается установить запрет нахождения на рабочем месте независимо от того, имеет место состояние опьянения в рабочее время, либо за его пределами", - говорится в пояснительной записке.

Также предложено ввести процедуру медосвидетельствования для того, чтобы сотрудник через суд не смог отменить приказ о своем увольнении при отсутствии свидетелей.