В Кемеровской области осужден пособник убийства криминального авторитета, совершенного 20 лет назад

Житель Новокузнецка приговорен к 7 годам и 4 месяцам колонии за пособничество в убийстве криминального авторитета, которое было совершено 20 лет назад, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кемеровской области.

Как отмечается, 11 июня 1997 года 53-летний осужденный совместно с тремя соучастниками совершил убийство "вора в законе". Преступление совершено в результате конфликта, возникший между двумя криминальными группировками - Дуреева и Евсеева. "Их сфера деятельности пересекалась, они занимались вымогательством, "крышеванием" наркоторговцев. В какой-то момент Евсеев решает убить конкурента. Однако нанятые киллеры ошибаются и вместо Дуреева убивают непричастную к этим событиям семью", - говорится в сообщении.

После этого Дуреев нанял четырех человек для убийства Евсеева. Одним из соучастников преступления стал житель Новокузнецка. "Его роль заключалась в том, что он приискал квартиру недалеко от места проживания жертвы, после чего не менее двух недель они осуществляли наблюдение за Евсеевым. Первоначально только он знал в лицо Евсеева и указал на него своим подельникам", - отметили в СКР.

В результате всех этих действий Евсеев был убит в подъезде своего дома. В 2001 году трое пособников убийства были задержаны, осужденному жителю области удавалось скрываться почти 20 лет. Он был задержан лишь в сентябре 2017 года. Сначала осужденный отрицал свою причастность к событиям тех лет, однако потом дал признательные показания, сотрудничая со следствием.

Ленинский суд Кемерова приговорил мужчину к 7 годам 4 месяцам колонии строгого режима.