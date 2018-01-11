В Златоусте может появиться производство медицинских изделий

Губернатор Борис Дубровский поддержал идею реализации инвестпроекта по производству медицинских изделий в Златоусте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

Инвестором выступает компания "АЛМА "Медицинские системы". Предполагается, что новый завод станет ядром медицинского кластера Челябинской области. Реализация проекта будет проходить в три этапа. Первым станет строительство инфраструктурного комплекса для производства одноразовых медицинских шприцев. Участок под объект уже сформирован администрацией Златоуста.

В настоящий момент инвестор занимается подготовкой необходимых документов для рассмотрения проекта на инвестсовете Челябинской области.

Инвестиции в проект составят 300 млн рублей. На первом этапе планируется создать более 150 новых рабочих мест.

Борис Дубровский подчеркнул, что новый проект планируется реализовать в одном из моногородов. "Многие необходимые для специфики нового производства компетенции имеет Златоустовский электрометаллургический завод, оборонные и оружейные предприятия города", - добавил он.

Отметим, что следующими этапами проекта станет строительство центра радиационной стерилизации медицинских изделий и производства игл для одноразовых шприцев. Их реализация запланирована на 2020-2021 годы.