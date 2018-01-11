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от издателя  |  комментариев: 76


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В Златоусте может появиться производство медицинских изделий
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Борис Дубровский, совет по развитию конкуренции, (2017) | Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор Борис Дубровский поддержал идею реализации инвестпроекта по производству медицинских изделий в Златоусте, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.
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Инвестором выступает компания "АЛМА "Медицинские системы". Предполагается, что новый завод станет ядром медицинского кластера Челябинской области. Реализация проекта будет проходить в три этапа. Первым станет строительство инфраструктурного комплекса для производства одноразовых медицинских шприцев. Участок под объект уже сформирован администрацией Златоуста.

В настоящий момент инвестор занимается подготовкой необходимых документов для рассмотрения проекта на инвестсовете Челябинской области.

Инвестиции в проект составят 300 млн рублей. На первом этапе планируется создать более 150 новых рабочих мест.

Борис Дубровский подчеркнул, что новый проект планируется реализовать в одном из моногородов. "Многие необходимые для специфики нового производства компетенции имеет Златоустовский электрометаллургический завод, оборонные и оружейные предприятия города", - добавил он.

Отметим, что следующими этапами проекта станет строительство центра радиационной стерилизации медицинских изделий и производства игл для одноразовых шприцев. Их реализация запланирована на 2020-2021 годы.

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11.01.2018 10:26 Мск | Златоуст | информационная служба Накануне.RU
12:26 Екб


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В Златоусте может появиться производство медицинских изделий
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