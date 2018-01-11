На месте недостроенной станции метро "Бажовская" в Екатеринбурге начались раскопки

В Екатеринбурге на перекрестке улиц 8 марта - Большакова начались раскопочные работы, передает корреспондент Накануне.RU.

Ясности о том, что происходит на месте, пока нет, проектная документация отсутствует, на участке, по словам очевидцев, буквально за ночь вырыт большой котлован.

Не исключено, что бригада специалистов проводит замену теплотрассы. Однако, как пояснил один из рабочих на месте, ведутся строительные работы. Информационный баннер о том, что именно здесь будет построено, по его словам, должен появиться в скором времени. Как пояснил источник на месте, на территории будет строиться нежилое здание.

По информации Росреестра, в данный момент территория предназначена для размещения автостоянки. На этом месте действительно располагалась штрафстоянка находящейся рядом городской ГАИ.

При этом, под землей здесь законсервирована перспективная станция екатеринбургского метрополитена - "Бажовская", которая в данный момент предназначается для транзитного проезда вагонов. Еще в 2012 году сообщалось, что сама станция по большей части готова, однако денег для того, чтобы построить выходы на поверхность из "подземки", власти не нашли. Также сообщалось, что власти намерены построить выходы на поверхность только тогда, когда будет готова третья очередь метро.

В свердловском минстрое пообещали в ближайшее время разъяснить, какие именно работы ведутся на месте.