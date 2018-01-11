Путин 11 января встретится с руководителями российских печатных СМИ и информагентств

Президент РФ Владимир Путин сегодня, 11 января, встретится с руководителями российских печатных СМИ и информационных агентств, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Встреча приурочена к предстоящему Дню российской печати 13 января.

"В ходе беседы, которая пройдёт в редакции газеты "Комсомольская правда", планируется обсудить актуальные вопросы отрасли", - говорится в сообщении.