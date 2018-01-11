Тюменская область начинает масштабную закупку социального транспорта

Тюменская область заключит долгосрочные контракты на приобретение машин для социальных учреждений: "скорой помощи", школьные автобусы, "социальное такси", сообщили Накануне.RU в пресс-службе губернатора Тюменской области.

Контракты будут заключены на срок до 2023 г. В рамках этой закупку больницы получат 114 автомобилей санитарного транспорта и 23 автомобиля "скорой помощи". Распоряжение, дающее право областному департаменту здравоохранения заключить такие контракты подписал губернатор Владимир Якушев.

Глава региона дал поручение изучить цены, детально проработать графики поставок. В этой работе, по мнению губернатора, нужно выходить напрямую на заводы-поставщики, провести мониторинг цен по каждой модели транспорта. Долгосрочные контракты и организация совместной закупки транспорта, необходимого для учреждений социальной сферы позволит рачительно и эффективно расходовать бюджетные средства, обеспечить покупку по более выгодным для региона условиям.