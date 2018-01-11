В Ноябрьске полицейские нашли в вагоне-бытовке два разложившихся трупа

В Ноябрьске по просьбе коллег силовики начали поиски местного жителя. В итоге они нашли его тело, а также останки его подруги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.

10 января сотрудники одного из предприятий Ноябрьска рассказали полицейским, что их 45-летний коллега долго не выходит на связь. Силовики прибыли в жилище ямальца, в вагончик-бытовку, расположенный на территории производственной базы. В нем они нашли висящее в петле тело хозяина помещения, а также труп его 29-летней знакомой. О давности смерти говорило то, что оба трупа сильно разложились.

В рамках доследственной проверки устанавливается круг общения погибших, следователи разговаривают с их близкими и знакомыми.