В Ноябрьске полицейские нашли в вагоне-бытовке два разложившихся трупа

В Ноябрьске по просьбе коллег силовики начали поиски местного жителя. В итоге они нашли его тело, а также останки его подруги, сообщили Накануне.RU в пресс-службе окружного управления СКР.
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10 января сотрудники одного из предприятий Ноябрьска рассказали полицейским, что их 45-летний коллега долго не выходит на связь. Силовики прибыли в жилище ямальца, в вагончик-бытовку, расположенный на территории производственной базы. В нем они нашли висящее в петле тело хозяина помещения, а также труп его 29-летней знакомой. О давности смерти говорило то, что оба трупа сильно разложились.
В рамках доследственной проверки устанавливается круг общения погибших, следователи разговаривают с их близкими и знакомыми.