Управлением транспорта Челябинска расторгло договоры с частными перевозчиками на обслуживание трех автобусных маршрутов

Управление транспорта Челябинска расторгло часть договоров с частными перевозчиками. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской мэрии.

Речь идет об автобусных маршрутах № 37 "ЗЭМ - 47 микрорайон", № 79 "Зоопарк – ЧМК" и № 9 "Бейвеля – Мамина". Договоры расторгнуты ввиду многочисленных нарушений условий перевозки.

В мэрии подчеркнули, что линии не останутся без транспорта, проводятся все необходимые процедуры для обеспечения бесперебойной работы.

Как уточнил начальник управления транспорта Роман Болотов, в настоящее время идет процедура выдачи свидетельств на осуществление перевозок по указанным маршрутам без проведения торгов. "Это временная мера, закон нам это позволяет", - подчеркнул он.

В ближайшее время объявят конкурсы на обслуживание данных маршрутов на постоянной основе.