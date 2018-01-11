Замначальника "Матросской тишины" уволили после скандала с VIP-камерами

Заместитель начальника следственного изолятора "Матросская тишина" уволен после проверки информации о специальных камерах для "особо важных" арестантов. Еще три сотрудника привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Материалы по выявленным нарушениям переданы в следственные органы. В настоящее время инспектирование учреждения продолжается, итоги остальных проверок будут сообщены дополнительно, сообщает пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).

В декабре прошлого года правозащитники обнаружили в изоляторе VIP-камеры с элементами роскоши для представительных заключенных. ФСИН после этого начал "комплексные проверки условий содержания подследственных и обвиняемых", передает РИА Новости.

Отметим, в СИЗО "Матросская Тишина" содержится бывший министр экономического развития РФ Алексей Улюкаев. Журналисты и правозащитники в декабре посещали его в изоляторе.