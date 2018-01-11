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от издателя  |  комментариев: 76


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11.01.2018 09:51 Мск (11:51 Екб)
спорт | Центральный ФО | В России
Врачей российских клубов вызвали на заседание комиссии РФС по "делу о допинге" у игроков
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Российский футбольный союз, РФС (2016) | Фото: championat.com

В Доме футбола в Москве состоялось очередное заседание комиссии Российского футбольного союза, расследующей возможные нарушения антидопинговых правил.
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Как сообщили Накануне.RU в РФС, на нем присутствовали врачи ряда футбольных клубов, пробы игроков которых заинтересовали Международную федерацию футбола (ФИФА).

"Заседание длилось порядка трех часов, все интересующие комиссию вопросы были выяснены. В самое ближайшее время врачами будет предоставлена недостающая информация по пробам, сданным в 2012-2015 годах. На следующем заседании свои разъяснения дадут врачи еще нескольких клубов. Также планируется проведение встречи представителей Российского футбольного союза и медицинского комитета ФИФА для обсуждения актуальных вопросов", - добавили в РФС.

Напомним, в ноябре прошлого года были озвучены фамилии 34 российских игроков, которые стали объектами расследования ФИФА на предмет употребления допинга. Сообщалось, что список составил информатор Всемирного антидопингового агентства Григорий Родченков: по его данным, все перечисленные футболисты являлись частью "государственной допинг-программы", и он готов поделиться этими сведениями с Международной федерацией футбола. После этого в РФС заявили, что намерены провести собственное расследование.

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11.01.2018 09:51 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
11:51 Екб


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Врачей российских клубов вызвали на заседание комиссии РФС по "делу о допинге" у игроков
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