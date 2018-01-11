ФК "Урал" и "Рубин" первые проверят "Екатеринбург-Арену"

Тестовые матчи на стадионе "Екатеринбург Арена" в преддверии проведения ЧМ-2018 по футболу пройдут 1, 15 апреля и 6 мая 2018 года. Об этом сообщила председатель комитета по организации значимых общероссийских и международных мероприятий администрации Екатеринбурга Анна Байчибаева.

Как сообщили Накануне.RU в мэрии, 1 апреля первыми на поле выйдут команды "Урал" и "Рубин", 15 апреля - "Урал" и "Спартак", а 6 мая "Урал" встретится с "Амкаром".

Организаторы считают, что наибольший интерес зрителей вызовет матч, который пройдет 15 апреля: во время него предстоит протестировать готовность городской инфраструктуры. Процедура предполагает перекрытие транспортного периметра, проверку коммунального сервиса, в том числе выставление туалетных кабин и мусорных контейнеров, и так далее. Ключевой задачей для администрации города является проконтролировать пропускную способность входных групп стадиона и распределение пешеходных потоков болельщиков.

Стоит отметить, что во время тестовых процедур организаторы минимизируют возможные неудобства для горожан: согласно принятому решению, вместо трех предполагаемых тестовых игр планируется обойтись одной, кроме того, в меньшем объеме будет произведено перекрытие улично-дорожной сети.