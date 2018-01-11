Авиакомпания "Ямал" открыла льготные авиарейсы в Санкт-Петербург

Авиакомпания "Ямал" открыла льготные рейсы в Санкт-Петербург. Улететь в культурную столицу можно из Салехарда и Нового Уренгоя, сообщили Накануне.RU в пресс-службе правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Новые направления субсидируются 50% на 50% из окружного и федерального бюджета. Полеты проводятся один раз в неделю. С мая по сентябрь количество рейсов увеличат до двух в неделю.

Из Салехарда в Санкт-Петербург и обратно можно будет улететь по воскресеньям, а из Нового Уренгоя и обратно - по средам. Тариф составляет 5 тыс. 640 руб. Пассажиров перевозят российские самолеты "Сухой Суперджет-100"

Всего в 2018 г. Правительством ЯНАО субсидируются перевозки по восьми межрегиональным направлениям: "Надым – Тюмень", "Надым – Москва", "Ноябрьск – Тюмень", "Ноябрьск – Москва", "Толька – Тюмень", "Тарко-Сале – Тюмень", "Салехард – Санкт-Петербург" и "Новый Уренгой – Санкт-Петербург".