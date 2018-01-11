Россия отказалась направлять делегацию на январскую сессию ПАСЕ

Россия не будет направлять делегацию на январскую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой, курирующий в нижней палате парламента международную деятельность.

Такое решение было принято потому, что в регламент ассамблеи не были внесены поправки о защите прав национальных делегаций от дискриминации.

Комментируя возможность приглашения в Москву членов Президентского комитета ПАСЕ после январской сессии для обсуждения будущего взаимодействия России и Совета Европы, зампредседателя Госдумы пояснил, что "это будет зависеть от того, как пройдет этап консультаций, который будет после январской сессии", передает ТАСС.

Напомним, после воссоединения Крыма с Россией в 2014 году Парламентская ассамблея приняла резолюцию с осуждением действий Москвы, которые она охарактеризовала как аннексию. А в начале января 2015-го ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса. Москва в ответ приостановила свою деятельность в структуре, а в июне 2017 года заморозила треть взносов в СЕ.