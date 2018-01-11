Первое заседание по банкротству издательства и типографии "Уральские военные вести" состоится 6 февраля

Назначена дата судебного заседания, на котором будет рассматриваться заявление о банкротстве издательства и типографии "Уральские военные вести". Как передает корреспондент Накануне.RU, заседание состоится в Арбитражном суде Свердловской области.

Напомним, с заявлением о признании должника банкротом обратилась межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №31 по Свердловской области. Сумма исковых требований составляет более 1 млн 340 тыс. руб. Заявление было подано 22 ноября прошлого года.

Как сообщается в электронной картотеке Арбитражного суда, 9 января было вынесено определение о принятии заявления о признании должника банкротом и назначена дата первого судебного заседания. Оно состоится 6 февраля.

Добавим, согласно данным из открытых источников, учредителем ОАО "Издательство и типография "Уральские военные вести" является Министерство обороны России, которому принадлежит доля в 100%.