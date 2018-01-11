Пермяк получил пять лет: украл у клиентов 8 миллионов

32-летний глава торгового предприятия наказан за то, что "увел" у клиентов несколько миллионов рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полиции Прикамья.

Пермяк под прикрытием бизнеса похитил у шести своих клиентов 8 млн рублей. Он предлагал помощь в приобретении, таможенном оформлении и доставке до Перми люксовых автомобилей из-за границы. Получая стопроцентную предоплату, преступник покупал машины, однако продавал их не тем, кто изначально платил ему. Злоумышленник лгал покупателям о том, что документы готовы и машины скоро будут у хозяев.

Суд наказал его пятью годами колонии общего режима и штрафом в 500 тыс. руб.