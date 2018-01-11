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от издателя  |  комментариев: 76


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Высокоскоростную дорогу предлагают начать строить с Урала: проект ВСМ "Челябинск — Екатеринбург" направлен в правительство
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высокоскоростная железная дорога (2012) | Фото:

Первый участок высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) могут построить от Екатеринбурга до Челябинска, а не от Москвы до Казани, как планировалось ранее, пишет газета "Ведомости".
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С предложением строительства выступило хозяйственное партнерство "Уральская скоростная магистраль", в котором участвуют группа ЧТПЗ, инвестиционная группа "РВМ капитал" и другие инвесторы, вместе с властями Челябинской и Свердловской областей. Они подали в правительство частную концессионную инициативу о строительстве первого участка ВСМ на Урале.

В декабре 2017 года этот участок был включен в транспортную стратегию России до 2030 года. Этот проект должен был стать продолжением ВСМ Москва – Казань, но пока конкурирует с ней, сообщил региональный чиновник. По его словам, обкатать технологии высокоскоростных магистралей нужно на пилотном участке, правительству придется выбирать.

В июле РБК писал, что РЖД просит от правительства как минимум 400 млрд рублей на магистраль Москва - Казань, а весь проект оценивается в 1,288 трлн рублей. В качестве компромисса предлагался вариант строительства магистрали от Москвы до Владимира, но даже она, по данным "Ведомостей", обойдется дороже, чем участок на Урале: 459,5 млрд рублей против 360 млрд рублей.

Половину инвесторы заплатят сами и возьмут в кредит, другую хотят получить как капитальный грант из бюджета, ссылается газета на двух участников совещаний по проекту и регионального чиновника.

Список участников партнерства не окончательный, идут переговоры. В проект готовы инвестировать крупные отечественные промышленные холдинги, пишет издание.

Правительство прорабатывает предложение, затем оно будет направлено федеральным органам исполнительной власти, сообщил представитель вице-премьера Аркадия Дворковича. В Минэкономразвития отметили, что вопрос находится в стадии проработки.

Напомним, в июне на ПМЭФ–2017 губернаторы Свердловской и Челябинской областей Евгений Куйвашев и Борис Дубровский, а также президент РЖД Олег Белозеров подписали соглашение о сотрудничестве по проекту создания высокоскоростной железнодорожной магистрали, а ровно через месяц проект строительства ВСМ был представлен на выставке "Иннопром". Он предусматривает появление двухпутной железной дороги протяженностью 220 км. Приблизительное время в пути между центрами двух мегаполисов - 1 час 10 минут. Движение на линии будет осуществляться как скоростными, так и ускоренными региональными поездами.

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11.01.2018 08:30 Мск | информационная служба Накануне.RU
10:30 Екб


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Высокоскоростную дорогу предлагают начать строить с Урала: проект ВСМ "Челябинск — Екатеринбург" направлен в правительство
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