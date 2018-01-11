На Южном Урале задержали сотрудника МЧС по подозрению в получении взятки и служебном подлоге

В Миассе должностное лицо подозревается в получении взятки и служебном подлоге. Мужчина задержан. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

"Установлен и задержан житель Миасса, который являясь должностным лицом, за денежное вознаграждение незаконно оформил и выдал документы на право управления маломерным судном, без фактического обучения и сдачи квалификационных экзаменов, подтверждающих теоретические и практические знания владельцев удостоверений", - говорится в сообщении.

По данному факту возбуждены уголовные дела. В настоящий момент мужчина задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Решается вопрос о предъявлении обвинения и избрании меры пресечения.