Путин: кончина Державина – невосполнимая потеря для всей российской культуры

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким актера Михаила Державина. Как передает корреспондент Накануне.RU, об этом сообщается на сайте Кремля.

"С глубоким прискорбием узнал о кончине Михаила Михайловича Державина. Замечательный артист, Михаил Михайлович обладал ярким талантом, обаянием, великолепным чувством юмора. Был открытым, светлым человеком, которого искренне любили люди, уважали коллеги. Его кончина – невосполнимая потеря для всей российской культуры, для родного театра, которому он преданно служил. Примите мои искренние соболезнования, слова поддержки и участия", - говорится в сообщении.

Михаил Державин умер в возрасте 81 года. Актер был известен своими ролями в кино, его фильмография насчитывает около 30 кинолент. Среди них "Трое в лодке, не считая собаки" (1979), "Бабник" (1990), "Моя морячка" (1990). Озвучивал мультфильмы. Вместе с Александром Ширвиндтом вел телепрограммы "Утренняя почта" (в середине 1980-х годов) и "Хочу знать" (в 2007-2013 годах).

Ранее сообщалось, что Державина погубила тяжелая болезнь. Прощание с артистом состоится 15 января в Театре сатиры. Похороны пройдут на Новодевичьем кладбище, где покоится его отец.