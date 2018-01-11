Жители Краснокамска поддержали объединение в городской округ

Жители Краснокамска на публичных слушаниях большинством голосов поддержали решение о реорганизации в городской округ, сообщает "Ъ".

По данным издания, участие в слушаниях приняли 128 человек. 18 января этот вопрос будет рассмотрен на заседании городской думы, после чего аналогичное обсуждение проведет земское собрание Краснокамского района. В случае положительного решения думы и земсобрания, вопрос перейдет на рассмотрение в заксобрании Пермского края.

Как сообщало Накануне.RU, вопрос объединения муниципалитетов ранее обсуждался между главой региона Максимом Решетниковым, главой Краснокамского района Виктором Соколовым и председателем районного земсобрания Григорием Никитиным. Согласно проведенному соцопросу 65% краснокамцев выступают за создание городского округа.

Максим Решетников отметил, что в случае положительного решения жителей об объединении территорий, краевые власти окажут необходимое содействие. При этом губернатор уточнил, что объединение территорий не отразится на объеме финансирования.