Цены на бензин в 2017 году в три раза обогнали инфляцию

В декабре 2017 г. цена на автомобильный бензин увеличилась на 7,3% по сравнению с декабрем 2016 г., следует из данных Росстата. В декабре бензин дорожал на 1,4%, передает корреспондент Накануне.RU.

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За 2017 г. топливо стало дороже на 5,7% к уровням 2016 г.

При этом непроводовольственные товары в среднем подорожали на 4%, индекс потребительских цен вырос в прошлом году на 3,7%.

Как сообщало Накануне.RU, с января 2018 г. выросли акцизы на бензин. Второе повышение состоится 1 июля 2018 г., из-за чего аналитики ожидают существенного роста цен.