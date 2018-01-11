Виновник аварии, в которой, по некоторым данным, пострадали прикамские чиновники, получил два года поселения

В Березниках вынесен приговор по делу о смертельной аварии, в которой якобы пострадали сотрудники администрации Усольского района, передает корреспондент Накануне.RU.

Виновник ДТП наказан двумя годами колонии-поселения с лишением права заниматься работой, связанной с управлением транспортом, на два с половиной года, сообщили Накануне.RU в городском суде. Пока приговор не вступил в силу – пермяк обжаловал вердикт Фемиды.

Напомним, трагедия произошла в 10.55 26 июня 2017 г. По трассе Пермь – Березники в сторону столицы региона двигался автомобиль "Хендай Соната" под управлением водителя 1981 г.р. На 163 км трассы, в зоне действия знака "Обгон запрещен", он выехал на "встречку", не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение. После он столкнулся с встречным автомобилем "Даф" с полуприцепом. 23-летняя пассажирка "Хендая" скончалась на месте. Водитель и еще два пассажира иномарки, мужчины 1958 и 1965 г.р., доставлены в больницу с многочисленными травмами.

Отметим, по данным местных СМИ, в машине ехали главы Усольского городского поселения Андрей Богатырев и района Валерий Чистяков. Знакомый с ситуацией источник ранее рассказал в беседе с Накануне.RU, что эта информация частично верна, при этом не став уточнять, относительно кого из чиновников.