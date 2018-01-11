После ликвидации Фонда Поколений молодые югорчане получат единовременную выплату

С января по март 2018 г. жители Югры, родившиеся в 1993-2017 г. в беззаявительном порядке получат единовременную выплату в 5 тыс. руб. Об этом заявила директор департамента социального развития Югры Светлана Давиденко. Выплаты власти официально приурочили к празднованию 25-летия Конституции страны, однако решение о них было принято после ликвидации Фонда поколений, из средств которого молодежь должна была получить "подъемные", передает корреспондент Накануне.RU.

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Условие получения выплаты - наличие постоянной регистрации в автономном округе. В беззаявительном порядке с января по март текущего года получат выплату порядка 160 тысяч получателей

"Окружным законодательством предусмотрен беззаявительный и заявительный порядок по назначению и выплате денежных сумм. В беззаявительном порядке единовременную выплату получат граждане, которые состоят на учете в органах социальной защиты населения на 1 января 2018 г. Они уже получают меры социальной поддержки различного направления", - уточнили в пресс-центре правительства Югры.

В заявительном порядке жители региона подадут заявление через единый портал государственных и муниципальных услуг, на сегодняшний день поступило 10,5 тыс. заявлений. При этом сроки подачи заявления с 1 января по 31 декабря 2018 г.

Как сообщало Накануне.RU, жители Югры обратились к президенту России Владимиру Путину с просьбой проверить обстоятельства ликвидации Фонда.