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от издателя  |  комментариев: 76


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На Среднем Урале ребенок получил серьезную травму зуба в мини-садике
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ребенок, девочка, детский сад, обида, грусть, расстройство, дети, плачь, родители, мама, ювенальная юстиция (2015) | Фото: deti.mail.ru

В Каменске-Уральском прокуратура выясняет обстоятельства травмирования полуторагодовалого ребенка.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось еще 18 декабря прошлого года в мини-садике в досуговом центре "Витаминка".

"Со слов матери, забирая ребенка из мини-садика она обнаружила у сына отсутствие переднего зуба. При этом предварительно о случившемся администрацией центра ей сообщено не было. В связи с травмой мать с сыном были вынуждены обратиться в стоматологическую поликлинику детской городской больницы Каменска-Уральского. При осмотре ребенку был поставлен диагноз в виде осложненного перелома коронки, неполного вывиха переднего зуба, который был удален врачом. После ребенок был отпущен домой", - рассказали в надзорном ведомстве.

Женщина обратилась в прокуратуру, где немедленно начали проверку соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних со стороны сотрудников мини-садика.

"В ходе надзорных мероприятий будут установлены обстоятельства получения травмы ребенком, запрошены медицинские документы для установления степени тяжести вреда, причиненного его здоровью. Также будет проверено соблюдение требования законодательства при предоставлении услуг по присмотру за малолетними детьми, в том числе соответствие количества воспитателей числу находящихся в группе детей. Будет дана правовая оценка факту неуведомления родителей о травме ребенка, а также будет устанавливаться, надлежащим ли образом была оказана первичная медицинская помощь", - отметили в прокуратуре.

Там заверили, что при наличии оснований будут приняты самые исчерпывающие меры прокурорского реагирования.



Развитие сюжета: Ранее 11.01.2018 12:36 Мск
Ребенок получил травму в мини-садике на Среднем Урале, ударившись лицом об игрушку

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11.01.2018 08:22 Мск | Каменск-Уральский | информационная служба Накануне.RU
10:22 Екб


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На Среднем Урале ребенок получил серьезную травму зуба в мини-садике
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