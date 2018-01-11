В Зауралье инспекторы ДПС пять дней будут ловить пьяных водителей

В Курганской области в очередной раз начинается рейд по пьяным водителям.

В этот раз полицейские решили устраивать проверки в течение пяти дней - с 11 по 15 января.

За 10 дней этого года сотрудники ГИБДД на дорогах Зауралья задержали 111 водителей, управляющих транспортными средствами в состоянии опьянения, либо отказавшихся пройти медицинское освидетельствование, сообщили Накануне.RU в ГИБДД региона.

"11 из 111 водителей сели за руль в нетрезвом виде повторно. Сейчас по данным фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел", - добавили в полиции.

За пять дней рейда полицейские будут массово на всех дорогах области останавливать водителей и проверять их на трезвость.

Если вы видите, что водитель, употребив спиртные напитки, собирается управлять транспортом, сообщите о данном факте в Дежурную часть ОБДПС ГИБДД по телефонам 25-64-90, 25-65-72 или напишите SMS-сообщение активистам общественного движения "Трезвый руль" на номер 8-961-753-00-62.