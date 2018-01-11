В центре Москвы горел итальянский ресторан

В Москве в Большом Саввинском переулке ранним утром произошел пожар, сообщили Накануне.RU в пресс-службе столичного главка МЧС.



Сообщение о возгорании в одноэтажном здании по адресу Большой Саввинский, дом 11 (ЦАО, Хамовники) поступило спасателям в 4:05 мск. По данному адресу находится ресторан Piazza Italianо, неподалеку - бизнес-центр "Саввинский".

Огонь распространился на площадь около 200 кв м. К 5:06 возгорание было ликвидировано.



В МЧС добавили, что угрозы людям не было. Информация о пострадавших не поступала. В тушении пожара были задействованы 66 человек и 16 единиц техники.



