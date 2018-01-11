Заседание о банкротстве банка "Югра" перенесено на февраль

Арбитражный суд Москвы принял решение о переносе судебного заседания по иску Центробанка о банкротстве банка "Югры", передает корреспондент Накануне.RU.

Причиной переноса заседания стало то, что материалы дела находятся в девятом апелляционном суде. Следующее заседание состоится 13 февраля в 16.00. Дополнительно судья попросил стороны предоставить обоснования своих позиций и судебные акты по апелляциям. Заявление о признании кредитной организации банкротом ЦБ подал 7 августа.

Напомним, банк "Югра" лишился лицензии 28 июля. ЦБ заявил, что бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнес-проектов его бенефициаров за счет привлеченных средств физлиц. При этом, согласно заявлению регулятора, адекватные резервы "Югра" не создавала, и обследование финансового положения банка показало полную утрату капитала. Временная администрация работала в банке с 10 июля. Бывшее руководство финансовой организации обратилось в Арбитражный суд Москвы, чтобы оспорить отзыв лицензии. Также в арбитраже рассматривается заявление кредитной организации об отмене приказов о введении временной администрации и моратория на удовлетворение требований кредиторов, которые были выпущены 10 июля.