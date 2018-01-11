ЦИК отказал в регистрации группы в поддержку самовыдвижения челябинца Виктора Черепнина

Центризбирком РФ отказал в регистрации группы избирателей, созданной для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента челябинца Виктора Черепнина. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ЦИК.

Челябинец получил отказ в связи "с невыполнением предусмотренных законом требований и отсутствием необходимых документов".

Напомним, Черепнин выдвигал свою кандидатуру в порядке самовыдвижения. Согласно сведениям о кандидате, опубликованным на сайте ЦИК, Черепнин закончил ЮУрГУ и РАНХиГС, и "временно не работает".