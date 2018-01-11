Свердловский гонщик Сергей Карякин сломал руку и не смог завершить ралли "Дакар"

Екатеринбуржец, победитель ралли-марафона "Дакар-2017" Сергей Карякин сломал руку на 44 км гонки во время "Дакар-2018", об этом гонщик сообщил на своей странице в Facebook. Травму мужчина получил 10 января.

"Сегодня, в начале спецучастка на 44 км гонка для меня, к большому сожалению, закончена. При прохождении трассы я сломал руку! Извините, что не смог порадовать Вас друзья на финише в Аргентине, обидно до слез!" - пишет Карякин.

Отметим, что после четырёх этапов свердловский гонщик шел вторым.

Напомним, Сергея Карякин стал победителем ралли - марафона "Дакар" 2017 года в классе квадроциклов. Карякин выступает на "Дакаре" с 2014 года, прошлогодняя победа стала его первой в этих соревнованиях. Екатеринбуржец был единственным представителем России в зачете квадроциклов.