В Челябинске следователи "простили" нерадивого директора предприятия, который вовремя не заплатил налоги

В Челябинске прекращено уголовное преследование в отношении директора ООО "Уралтрансмет" - его подозревали в уклонении от уплаты налогов.

Известно, что с 2012 по 2014 годы подозреваемый предоставил в налоговую службу ложные данные - из-за этого был неверно исчислен налог на прибыль и на добавленную стоимость, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

Это повлекло уклонение от уплаты налогов в сумме 20,3 млн рублей.

Подозреваемый в полном объеме возместил причиненный преступлением ущерб бюджетной системе Российской Федерации.