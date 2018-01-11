В Челябинской области изменился минимальный размер оплаты труда

С 1 января 2018 года в Челябинской области действует новый минимальный размер оплаты труда. Он составляет 9 тыс. 489 рублей, сообщили Накануне.RU пресс-службе областного правительства.

В регионе переговоры по повышению минимального размера оплаты труда начались еще в августе 2017 года. На декабрьском заседании Челябинской областной трёхсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений было утверждено обращение первого заместителя губернатора Челябинской области Евгения Редина к работодателям.

Вице-губернатор обратил внимание работодателей на необходимость учитывать минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом и постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 7 декабря 2017 года № 38-П, по которому районные коэффициенты и процентные надбавки, начисляемые в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, начисляются сверх установленного федеральным законом минимального размера оплаты труда.

"С 1 января 2018 года на территории Челябинской области действует минимальный размер оплаты труда в размере 9489 рублей, установленный федеральным законом для всей территории Российской Федерации. Районные коэффициенты начисляются на указанный минимальный размер оплаты труда", - говорится в обращении.