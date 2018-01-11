Посольство РФ в Вашингтоне: В США продолжается давление на российские СМИ

США продолжают неприемлемую практику давления на российские СМИ, говорится в заявлении российского посольства в Вашингтоне в Facebook.

"Стало известно, что производящая контент для агентства Sputnik компания "RIA Global" сможет продолжить работу, только если зарегистрируется иностранным агентом. Такие шаги нарушают нормальную работу журналистских коллективов, становятся основанием для всевозможных ограничений, чему все стали свидетелями, когда "RT" лишили аккредитации в Конгрессе", - утверждают в дипмиссии.

"Мы расцениваем это как еще один удар по российско-американским отношениям. Твердо убеждены, что такие шаги не отвечают национальным интересам США, а лишь наносят ущерб их престижу и авторитету", - отметили в посольстве.

Россия последовательно выступает против ограничения свободы прессы, напомнили дипломаты, в том числе в работе иностранных СМИ и журналистов. "Чего нельзя сказать о США и ряде их союзников, продолжающих неприемлемую практику давления на российские медиа вместо взаимовыгодного сотрудничества. Дело дошло до отзыва виз, выдворений российских журналистов, участились попытки иностранных спецслужб склонить их к сотрудничеству", - говорится в заявлении.

Дипломаты задались вопросом, где в этой связи реакция авторитетных международных организаций, призванных защищать права журналистов и будет ли протестовать против подобных шагов ОБСЕ.

"Не исключаем при этом, что в соответствии с утвердившейся практикой двойных стандартов эти организации уже скоро выступят с жесткой критикой России за наши неизбежные зеркальные меры на необдуманные действия американских властей", - заключили в посольстве.

Ранее российское посольство в США уже призывало руководство этой страны перестать ограничивать свободу СМИ.