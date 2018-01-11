Трамп: лучше сотрудничать с Россией, чем иметь дело с Северной Кореей

Американский президент Дональд Трамп признался, что поддерживает сотрудничество с Россией, впрочем, как и с другими странами.

"Думаю, что лучше сотрудничать с Россией. Намного лучше, имея дело с Северной Кореей", - объявил Трамп на пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сольберг.

По его словам, российскому руководству вряд ли нравится его политика.

"Я за огромную нефть и газ, и все прочее, за большое количество энергии. (Президенту России Владимиру) Путину это не может нравиться. Я за самую сильную армию, которая когда-либо была. Путину это не может нравиться", - добавил Трамп.

Как сообщает РИА Новости, при этом он отметил, что "работать с другими странами, будь это Россия, Индия или другие страны по всему миру - это хорошо, а не плохо".

Напомним, ранее Дональд Трамп выразил сомнения, что он будет опрошен спецпрокурором по расследованию так называемого "российского дела" Робертом Мюллером.