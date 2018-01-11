Штаб Путина возглавили педагог, промышленник и медик

Предвыборный штаб кандидата в президенты Владимира Путина возглавили руководитель центра одаренных детей "Сириус" Елена Шмелева, гендиректор "Камаза" Сергей Когогин и гендиректор Центра детской гематологии, онкологии и иммунологии Александр Румянцев.

Пресс-секретарем штаба стал журналист ВГТРК, автор фильма "Крым. Путь на Родину" Андрей Кондрашов. Когогин рассказал, что будет отвечать за экономические вопросы, Румянцев – за работу с доверенными лицами, Шмелева – за интернет и СМИ. Путину уже передан список из 264 доверенных лиц, по которым проведена документальная проверка, сообщил Румянцев, всего же подобрано 600 кандидатур, из которых в окончательный список войдут около 500.

"Задача проведения выборов с утра до вечера как лежала на [первом замруководителя администрации президента Сергее] Кириенко, так и продолжает лежать", – уверяет человек, близкий к администрации президента. В июле человек в администрации президента и собеседники, близкие к ней, говорили, что штаб может возглавить руководитель администрации Антон Вайно. Но на декабрьской пресс-конференции Путин сказал, что хотел бы, чтобы его штаб возглавили "люди авторитетные, известные в стране". Общественный штаб впервые появился у кандидата Путина на выборах 2012 года: его возглавлял режиссер, депутат Госдумы Станислав Говорухин, но неформально кампанией руководил первый замглавы администрации Вячеслав Володин.

Шмелева возглавляла инициативную группу, которая в декабре выдвинула Путина в президенты. В конце 2016 году несколько чиновников говорили, что Шмелева очень влиятельна – на совещания в Сочи, где находится "Сириус", к ней по первому приглашению приезжают министры и руководители крупнейших компаний.

Когогин – гендиректор "Камаза" (крупнейший производитель грузовиков в России, подконтрольный "Ростеху»") с 2002 года, недавно его полномочия были продлены еще на четыре года.

Академик Румянцев возглавляет Центр детской онкологии (до 2005 года – НИИ детской гематологии) с 1991 года и является президентом Национального общества детских гематологов и онкологов.

Фонд развития гражданского общества в своем докладе о "путинском большинстве" отмечал, что самой важной темой 65% россиян считают здоровье, образование – на 4-м месте (33%). "Одна из главных задач кампании – курс на честность, поэтому необходимо, чтобы у электората не было ощущения, что кампания строится по звонку. А когда штаб возглавляет один из главных чиновников страны, то создается ощущение, что опять чиновники занимаются чиновничьим делом и организовывают выборы главного чиновника страны. Это неверный посыл, поэтому главой штаба должен быть общественный деятель, который бы снял все вопросы о нечестности кампании", – говорит политолог Андрей Колядин.

Штаб – это структура, выполняющая административные, технологические, электорально значимые задачи, добавляет он: "Председателей штаба можно назвать супердоверенными лицами, которые как раз будут участвовать в электорально значимых мероприятиях". При самовыдвижении инициативная группа естественным образом и воспринимается как общественный штаб, и трансформируется в него по ходу кампании, говорит руководитель фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский: "А три сопредседателя отражают поддержку кандидатуры Путина в различных социальных средах, опорных группах общества». Институт трех сопредседателей уже давно опробован в ОНФ, напоминает он. Общественный штаб призван акцентировать поддержку, работать на явку сторонников, отмечает эксперт: «Реальное же содержание кампании и ее планирование все равно формирует сам кандидат и руководство его администрации – хотя бы потому, что Путин ежедневно исполняет президентские обязанности".

Есть административная структура, отвечающая за технологическую часть, а штаб демонстрирует приоритеты, полагает политолог Евгений Минченко. Говорухин в 2012 году символизировал поддержку Путина мастерами культуры, сейчас акцент делается на одаренных детях, социальной сфере и машиностроении, поясняет он.

В этих назначениях не нужно искать интриги, считает политолог Глеб Павловский: "Выбрана модель народного кандидата. Был другой вариант – политический глава штаба, который все равно бы ничего не решал, поскольку основной штаб – администрация президента". Штаб будет витриной с традиционной агитационной тройкой во главе – врач, учитель и директор завода, добавляет эксперт: "Интрига если и была, то только между хозяевами заводов – кто выдвинет директора. Хорошо бы смотрелся генерал, но тогда бы был милитаристский крен", пишет газета "Ведомости".