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28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 76


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Сургутянин "подарил" мошенникам 85 тысяч рублей
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уголовное дело папка папки бумаги (2009) | Фото: www.rnews.ru

Житель Сургута стал жертвой мошенников.
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Как сообщили Накануне.RU в УМВД по ХМАО, в 2016 году мужчина через интернет заказывал биологически активные добавки для лечения суставов, которые он получил на почте в посылке с наложенным платежом.

В конце ноября 2017 года на сотовый телефон ему позвонил мужчина, представился сотрудником одного из банков, и сообщил, что компания, в которой потерпевший заказывал БАДы, ликвидирована в связи с тем, что поставляла некачественный товар, установлены пострадавшие от употребления продукции данной фирмы. Звонивший пояснил, что сургутянину, как гражданину, ранее приобретавшему продукцию этой компании, положена компенсация в размере 914 тыс. руб., однако, для того, чтобы ее получить, необходимо осуществить оплату пени в размере 38 тыс. руб. Деньги необходимо было перевести на карту физического лица, якобы финансового представителя данного банка.

Как сообщил потерпевший, он не сразу согласился на предложение неизвестного, поскольку в наличии у него такой суммы не было. Однако звонивший был очень убедителен, предлагал занять деньги у знакомых, или найти другие варианты. Кроме того, стали поступать звонки от женщины, которая тоже представилась сотрудником банка, и присоединилась к уговорам.

Злоумышленники смогли убедить мужчину в достоверности своих слов, и он перечислил на указанную карту 38 тыс. руб.

Затем, мошенники стали убеждать мужчину, что ему необходимо оплатить 47 тыс. руб. в счет страховки, без оплаты которой он не получит компенсацию. На следующий день потерпевший перевел требуемую сумму, после чего перезвонил на один из номеров, как оказалось женщине, которая стала уговаривать его перечислить 86 тыс. руб., чтобы получить компенсацию размером 1 млн руб. С этой целью мужчина даже пытался оформить кредит, но в предоставлении займа ему было отказано.

Не получив требуемой суммы, мошенники перестали выходить на связь, телефоны, с которых осуществлялись звонки (абонентские номера зарегистрированы в Москве), были выключены.

По данному факту заведено уголовное дело. Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.

Другие новости по темам: мошенники, БАДы
11.01.2018 06:02 Мск | Денис Линов
08:02 Екб


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Сургутянин "подарил" мошенникам 85 тысяч рублей
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