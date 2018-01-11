В Тюменской области водителей с праздниками поздравили полицейский Дед Мороз и Снегурочка

Сотрудники ГИБДД Уватского района на автодороге Тюмень – Ханты-Мансийск провели акцию "Полицейский Дед Мороз".

Как сообщили Накануне.RU в УМВД Тюменской области, автоинспекторы переоделись в сказочных героев и поздравляли автомобилистов и пассажиров, а также маленьких участников дорожного движения с наступившим 2018 годом.

Трасса Тюмень – Ханты-Мансийск является федеральной, в связи с чем, инспектор ГИБДД в роли Снегурочки предлагала участникам передать пожелания в новом году всем жителям России. Все желали друг другу добрых дорог, меньше дорожно-транспортных происшествий, бдительности за рулем.

Дед Мороз давал наставления водителям и родителям маленьких пассажиров. Он разъяснял, почему необходимо пристегиваться ремнями безопасности при поездках на автотранспорте, просил быть внимательными на дорогах, не нарушать правила дорожного движения. Инспекторы вручали детям сладкие подарки, а взрослым - сувениры, символизирующие новый 2018 год.

Также все участники акции получили от полицейских светоотражающие значки, буклеты и листовки.