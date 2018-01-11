Над Москвой пролетит МКС - Роскосмос

Жители Москвы и Московской области смогут увидеть полет Международной космической станции над городом.

Как сообщила госкорпорация Роскосмос, это произойдет 11 января. По словам специалистов, станция будет похожа на яркую быстро движущуюся и немерцающую звезду белого цвета, который по мере ее движения и захода в тень Земли, может сменяться на красновато-оранжевый. "Кстати, именно в этот момент космонавты на борту увидят заход Солнца", — говорится в сообщении Роскосмоса.

Пролет МКС можно будет увидеть в широкоугольный бинокль в 06:10 мск, при условии ясной погоды.