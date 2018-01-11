Саакашвили объявил о розыске "300 спартанцев"

Бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что займется поиском кадров для управления Украиной.

Такое заявление он сделал после допроса в СБУ. "Я начинаю с завтрашнего дня ездить по стране, начинаем набор людей для новой власти. Я собираюсь найти этих 300 спартанцев. Мы должны найти новых людей, которые будут управлять страной другими методами, которые не будут красть наши деньги, не будут уничтожать Украину, а будут строить ее", — заявил плитик.

10 января Саакашвили дал показания относительно расстрелов на майдане Незалежности в Киеве в начале 2014 года. Он "поблагодарил" президента Петра Порошенко за то, что тот предоставляет опальному политику "острые ощущения", в частности, высылает за ним "по тревоге спецназ в три часа ночи", сообщает Lenta.ru.

Как ранее сообщало Накануне.RU, экс-президента Грузии Михаила Саакашвили заочно приговорили к трем годам лишения свободы - суд состоялся в Тбилиси 5 января, об этом пишет ТАСС.