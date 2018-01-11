Власти США рекомендовали американцам "пересмотреть" поездки в Россию

Госдепартамент США поставил Россию в один ряд с теми странами, поездки в которые американцы должны рассматривать с особой осторожностью.

Американское внешнеполитическое ведомство опубликовало интерактивную карту, на которой все страны мира разделены на четыре категории. Россия включена в третью категорию стран, поездки в которые "рекомендуется пересмотреть". Как поясняет Госдеп, гражданам США предлагается "избегать поездок туда в связи с серьезными рисками в плане безопасности". При этом, в отношении России, как и ряда других стран, попавших в данную категорию, указывается, что там есть "особо опасные районы".

Внешнеполитическое ведомство разъясняет, что в страны первой категории американцы могут ездить, соблюдая обычные меры безопасности. Во второй - собраны государства, где, по мнению Вашингтона, требуется "повышенная осторожность".

В четвертую группу включены страны, куда американским гражданам ездить вообще не рекомендуется. Среди них - Афганистан, ЦАР, Ирак, Иран, Ливия, Мали, Ливия, КНДР, Сомали, Южный Судан, Сирия, Йемен, сообщает РИА "Новости".