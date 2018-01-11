Посольство РФ: Состояние Виктора Бута стабилизировалось

Состояние заболевшего в американской тюрьме гриппом в тяжелой форме россиянина Виктора Бута стабилизировалось.

Об этом сообщает посольство России в США. Там отметили, что необходимая помощь ему была оказана не сразу. Для этого потребовались дополнительные обращения к местным властям через Государственный департамент "с целью повлиять на эту нетерпимую ситуацию, добиться необходимого лечения В.А. Бута".

После этого состояние Бута стабилизировалось. По словам представителей посольства, администрация тюрьмы, где содержится россиянин, не смогла своевременно оказать квалифицированную помощь, сообщает РИА "Новости".

Напомним, Виктора Бута задержали в 2008 году в Бангкоке (Таиланд) на основании ордера, выданного местным судом по запросу США.

Против него выдвинули обвинение в незаконных поставках оружия группировке "Революционные вооруженные силы Колумбии", которая считается в США террористической организацией.

В 2010 году Бута экстрадировали в США. В апреле 2012 года он был приговорен к 25 годам тюрьмы и денежному штрафу в размере $15 млн.