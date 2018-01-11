Трамп поставил под сомнение личную дачу показаний по "российскому делу"

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что он будет опрошен спецпрокурором по расследованию так называемого "российского дела" Робертом Мюллером.

"Никакого сговора между кампанией Трампа и русскими или между Трапом и русскими не было (...) Каждый это знает, это знает каждый комитет [конгресса США]", - сказал глава Белого дома в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг.

Президент отметил, что "никто не нашел никакого сговора на любом уровне". Глава государства добавил, что "кажется маловероятным, что беседа будет". "Я посмотрю, что будет", - отметил Трамп, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, адвокаты президента США Дональда Трампа ожидают запроса со стороны специального прокурора Роберта Мюллера, занимающегося "российским делом" о якобы вмешательстве Москвы в выборы главы государства в 2016 году.

Ранее Трамп сообщил, что специальное расследование департамента юстиции США в отношении его "связей с Россией" будет справедливым и объективным.