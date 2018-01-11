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11.01.2018
образование  |  добавить комментарий
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28.12.2017
от издателя  |  комментариев: 76


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11.01.2018
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Новости
11.01.2018 02:59 Мск (04:59 Екб)
политика | За рубежом
Трамп поставил под сомнение личную дачу показаний по "российскому делу"
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Дональд Трамп (2017) | Фото: imgflip.com

Президент США Дональд Трамп выразил сомнения в том, что он будет опрошен спецпрокурором по расследованию так называемого "российского дела" Робертом Мюллером.
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"Никакого сговора между кампанией Трампа и русскими или между Трапом и русскими не было (...) Каждый это знает, это знает каждый комитет [конгресса США]", - сказал глава Белого дома в ходе совместной пресс-конференции с премьер-министром Норвегии Эрной Сульберг.

Президент отметил, что "никто не нашел никакого сговора на любом уровне". Глава государства добавил, что "кажется маловероятным, что беседа будет". "Я посмотрю, что будет", - отметил Трамп, сообщает "Интерфакс".

Как ранее сообщало Накануне.RU, адвокаты президента США Дональда Трампа ожидают запроса со стороны специального прокурора Роберта Мюллера, занимающегося "российским делом" о якобы вмешательстве Москвы в выборы главы государства в 2016 году.

Ранее Трамп сообщил, что специальное расследование департамента юстиции США в отношении его "связей с Россией" будет справедливым и объективным.

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11.01.2018 02:59 Мск | Денис Линов
04:59 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 09.01.2018 02:59 Мск
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Ранее 29.12.2017 08:01 Мск
"Сговора не было": Трампа снова спросили про Россию








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Трамп поставил под сомнение личную дачу показаний по "российскому делу"
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