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от издателя  |  комментариев: 76


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Свердловский избирком: Член комиссии в сборе подписей за выдвижение Путина участие не принимал
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подписи за Путина в Екатеринбурге (2018) | Фото: vk.com/sverdlovsk.zapobedu

Избирательная комиссия Свердловской области прокомментировала сообщения СМИ о том, что при сборе подписей в поддержку выдвижения одного из кандидатов на должность президента России в Екатеринбурге принимал участие член избиркома Екатеринбурга с правом решающего голоса Эльдар Валиуллин.

Как сообщили Накануне.RU в региональном избиркоме, Валиуллин был 5 января в одном из екатеринбургских торговых центров на месте сбора подписей в поддержку выдвижения кандидата на должность президента (Путина - прим. ред.). Находясь рядом с пунктом приема таких подписей, он дал комментарий о порядке сбора подписей избирателей в поддержку выдвижения кандидата на президентский пост.

"В соответствии с пунктом 8 статьи 36 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации" право сбора подписей избирателей принадлежит дееспособному гражданину Российской Федерации, достигшему на момент сбора подписей возраста 18 лет. Кандидат вправе заключить с лицом, осуществляющим сбор подписей избирателей, договор о сборе подписей. С Эльдаром Валиуллиным такой договор не был заключен", - отметили в комиссии.

Там подчеркнули, что исходя из установленных обстоятельств, Валиуллин не являлся координатором и организатором мероприятий, связанных со сбором подписей, и какого-либо участия в этом процессе не принимал. "В связи с этим он не нарушил установленный для членов избирательных комиссий с правом решающего голоса запрет на участие в сборе подписей избирателей", - говорится в сообщении.

"Комментарии Эльдара Валиуллина, распространенные в средствах массовой информации об участии избирателей в сборе подписей, не могут служить основанием для выводов о нарушении федерального избирательного законодательства", - подчеркнули в избиркоме.

Напомним, жители Екатеринбурга выстраились в очереди, чтобы поддержать выдвижение Владимира Путина в президенты. Организаторы акции решили не прерываться на Рождество в сборе подписей, сообщил представитель "Волонтеров Победы" Эльдар Валиуллин. По словам члена избиркома, выступавшего в СМИ как активист-общественник, изначально сбор подписей в Екатеринбурге был запланирован только на 5 и 6 января, но из-за количества желающих его решено было продлить.

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11.01.2018 02:58 Мск | Денис Линов
04:58 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 06.01.2018 20:07 Мск
В Екатеринбурге выстроились очереди из желающих поддержать выдвижение Путина








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Свердловский избирком: Член комиссии в сборе подписей за выдвижение Путина участие не принимал
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