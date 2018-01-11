Польша признала версию о взрыве на Ту-154 Качиньского основной

Комиссия Минобороны Польши по повторному расследованию причин крушения президентского Ту-154 признала выводы технического доклада, согласно которому, самолет был разрушен взрывом.

Такое заключение было сделано на пленарном заседании комиссии. "Левое крыло Ту-154 было уничтожено внутренним взрывом", — говорится в сообщении комиссии. Также доклад содержит информацию о том, что на борту было "несколько источников взрыва: в крыле, предкрылках, а также в центральной части крыла". Об этом говорит анализ удара двери самолета о землю.

Кроме того, оспаривается один из основных выводов прошлой комиссии, которая заключила, что крыло лайнера было разрушено при столкновении с березой. Столкновение с деревом якобы вовсе не было причиной повреждения крыла.

Комиссия признала эти три утверждения "одними из ключевых выводов технического доклада", сообщает РБК.

Напомним, Ту-154 президента Польши упал под Смоленском 10 апреля 2010 года. Погибли 96 человек, находившихся на борту, в том числе глава государства Лех Качиньский с супругой.

Согласно отчету Межгосударственного авиационного комитета (МАК), непосредственной причиной крушения стало решение экипажа не уходить на запасной аэродром, а системными причинами - недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.

В августе новая польская комиссия, которая расследует обстоятельства катастрофы Ту-154 под Смоленском, пришла к выводу, что разрушения крыла самолета носят следы взрыва.

В Следственном комитете РФ сообщали, что следов взрыва на обломках самолета Качиньского не выявлено.