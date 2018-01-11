Стала известна сумма финансовых резервов России

Общий объем суверенных резервов России на начало 2018 года составил 4,595 трлн руб.

Как сообщил министр финансов Антон Силуанов, эта сумма соответствует 5% ВВП.

По словам министра, достичь такой суммы удалось благодаря бюджетному правилу, по которому в правительственные резервы направлялись нефтегазовые доходы сверх цены в $40 за баррель. Благодаря чему сформировались дополнительные резервы в размере 841,8 млрд руб.

Силуанов отметил, что страна прогнозировала потратить 1707 млрд бюджетных рублей из Резервного фонда и Фонда национального благосостояния России, однако удалось сократить эти траты до 930 млрд.

Также Минфин отчитался о тратах последнего триллиона средств Резервного фонда. Деньги в иностранной валюте были переведены в рубли и направлены на единый счет федерального бюджета, чтобы покрыть его дефицит, сообщает Lenta.ru.