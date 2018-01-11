"Глубокий кризис системы". Опру Уинфри "выдвигают" в президенты вместо Трампа

Популярная американская телеведущая Опра Уинфри может стать новым президентом США, уверены представители бомонда Америки, так недовольные политикой Дональда Трампа. Об этом заговорили после ее речи на церемонии вручения премии "Золотой глобус". А теперь это подтвердил и опрос Rasmussen Reports, согласно результатам которого, телеведущая могла бы победить на президентских выборах, если бы ей в 2020 году пришлось соперничать с нынешним хозяином Белого дома. Якобы ее поддержали бы 76% демократов, 22% республиканцев и 44% независимых избирателей.

После того, как Опра выступила на церемонии вручения премий с речью о женских правах, американские селебры развернули кампанию по выдвижению ее в кандидаты на президентский пост в 2020 году. Чтобы подтвердить серьезность намерений видеть чернокожую шоу-вумен в овальном кабинете, была выпущена даже линия одежды. Опра не раз говорила публично, что для нее самым главным в жизни является борьба за гуманитарные ценности, равенство для женщин, геев, лесбиянок, трансгендеров и представителей религиозных меньшинств, и она дала понять, что в роли президента США не свернет с выбранного пути.

Идея "Опра в президенты" вряд ли была запущена ради промоушена звезды – она и так невероятно популярна не только в творческой тусовке, но и среди простых американцев, любителей ее ток-шоу.

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Никита Данюк уверен, что потенциальное участие Опры Уинфри в президентской кампании 2020 года в качестве кандидата от Демократической партии свидетельствует о глубоком кризисе, в котором находится политическая система США, которая еще 10-15 лет назад выгодно отличалась своей стабильностью и предсказуемым функционированием.

"С одной стороны, выборный процесс в США всегда отличался применением самых передовых политических технологий, которые базировались на лучших практиках и шаблонах из самых разных сфер, в том числе из шоу-бизнеса. Кстати, Дональд Трамп смог блестяще конвертировать свой медийный образ в сильную политическую фигуру, однако при этом он обладал большим управленческим и бизнес-опытом, являясь частью американской политической и бизнес-элиты. Опра Унфри с помощью армии политтехнологов и консультантов тоже может поменять статус и из всеобщей американской любимицы-телеведущей и общественного деятеля превратиться в политика первого эшелона. К тому же она обладает выгодными качествами позиционирования, она женщина, она афроамериканка, она разделяет либеральные, а не консервативные ценности, поэтому на фоне отсутствия сильных и, самое главное, широко узнаваемых фигур в демпартии она может попытаться взять реванш на выборах", – рассказал Данюк в беседе с Накануне.RU.

Американские аналитики рассуждают, что если Опра серьезна в своих намерениях, то должна сначала избираться в Сенат и только после этого – на пост главы Белого дома. То, что телеведущая реально может победить на выборах в США, не вызывает ни у кого сомнения, ведь Америка – это единственная страна, где президентом был популярный голливудский актер Рональд Рейган, и его срок многие считают удачным для страны.

Дональд Трамп отреагировал на новость с долей юмора, сказав, что это будет весело, Опра ему безусловно нравится, но он ее победит. И действующий глава Белого дома подтвердил, что будет участвовать в выборах 2020 года, но рейтинг Трампа не дает ему надежды избираться на второй срок. Так что именно непопулярность Трампа может стать причиной победы Опры. На какой станет политика сверхдержавы в случае ее избрания?

"Как и в случае с избранием Барака Обамы, Опра будет всего лишь ставленником глобалистской (либерально-демократической) элиты, которая пытается всеми силами остановить наступление право-консервативных сил (национальных) внутри США. И ее гипотетическая победа приведет к еще большему расколу американского общества и, как следствие, окончательной эрозии американской политической системы", – прогнозирует Никита Данюк.