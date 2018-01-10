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Новости
10.01.2018 20:55 Мск (22:55 Екб)
происшествия | Центральный ФО
В Подмосковье задержан организатор нападения на сотрудников фельдъегерской службы
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задержан наручники (2010) | Фото:focus.ua

Первым управлением по расследованию особо важных дел Гславного следственного управления (ГСУ) Следственного комитета России (СКР) по Московской области расследуется уголовное дело по факту нападения на сотрудников фельдъегерской службы. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СКР.

Напомним, 9 сентября в Домодедовском районе Подмосковья шесть-восемь неизвестных в камуфлированных костюмах напали на машину службы. Злоумышленники отогнали автомобиль в поселок Чурилково, применили в отношении егерей газовый баллончик и ограбили. У сотрудников отобрали четыре пистолета и сумку с документами — спецпочтой. 10 сентября по данному факту было возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, предполагаемый организатор данного преступления скрылся и был объявлен в розыск. В сентябре 2017 года ему было заочно предъявлено обвинение в преступлений, предусмотренных п. "а" ч. 4 ст. 162 Уголовного кодекса РФ (разбой, совершённый организованной группой), а также п.п. "а", "б" ч. 4 ст. 226 УК РФ (хищение либо вымогательство оружия, совершённое организованной группой с применением насилия), ч. 4 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем, совершённое с применением насилия), ч. 2 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение, передача, сбыт и хранение оружия).

Совместными усилиями следователю СК, сотрудникам ГУР МВД России, а также ФСБ удалось не только установить местонахождение разыскиваемого, но и его причастность к совершённому преступлению. Мужчина задержан. Следствие намерено ходатайствовать перед судом об его заключении под стражу. На данный момент ведётся работа по установлению всех обстоятельств произошедшего в сентябре 2016 года. Расследование дела продолжается.

Другие новости по темам: СКР, фельдъегерская служба, нападение, разбой, ограбление
10.01.2018 20:55 Мск | информационная служба Накануне.RU
22:55 Екб


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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 10.09.2016 09:48 Мск
Возбуждено дело о нападении на машину фельдъегерской службы








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В Подмосковье задержан организатор нападения на сотрудников фельдъегерской службы
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