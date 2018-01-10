В Екатеринбурге машина сбила несовершеннолетнюю велосипедистку

Сегодня, 10 января, в Екатеринбурге произошло дорожно-транспортное происшествие, в ходе которого водитель иномарки сбил несовершеннолетнюю велосипедистку. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе ГИБДД уральской столицы.

В 16.00 (14.00 мск) напротив дома № 122 ул. Шефская. Водитель автомашины Hyundai Santa fe, двигаясь от улицы Совхозной в сторону проспекта Космонавтов, не справился с управлением транспортного средства, в результате чего автомобиль допустил наезд на дерево, и его вынесло на тротуар, где произошёл наезд на 15-летнюю девочку, ехавшую на велосипеде.

В результате инцидента пострадавший подросток был госпитализирован с предварительным диагнозом: сотрясение головного мозга, перелом пальцев правой руки.

Выяснилось, что вместе с девочкой на другом велосипеде ехала её мать.

Также установлено, что автомобилем Hyundai Santa fe управлял мужчина 1964 года рождения, имеющий 20-летний водительский стаж.

Сотрудниками Госавтоинспекции при помощи алкотестера была проведена проверка владельца авто на состояние опьянения. Результат: 0,900 промиллей. Однако водитель отрицал факт своего опьянения и был впоследствии направлен на медосвидетельствование.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего ДТП.