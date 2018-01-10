В Екатеринбурге вынесен приговор двум обвиняемым в хищениях автомобилей

Сегодня, 10 января, Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга вынес обвинительный приговор двоим обвиняемым в серии хищений транспортных средств. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городского Управления МВД.

По данным следствия, в период с марта по май 2017 года 28-летний екатеринбуржец и 27-летний житель Первоуральска угоняли автомобили, которые затем переправляли в соседний Первоуральск на временное хранение. При этом объекты хищений напарники определяли визуально на предмет отсутствия сигнализаций. Угон совершался злоумышленниками не с целью сбыта, а для получения от владельцев авто вознаграждений в обмен на возврат. Связь с владельцами машин осуществлялась через социальные сети.

Так, к примеру, 23 марта 2017 года злоумышленники угнали Hyundai Solaris стоимостью 600 тысяч рублей от дома на улице Манёвровой, и 2 апреля 2017 года – Hyundai Solaris стоимостью 530 тысяч рублей на улице Крауля.

Константин Пьянков и Максим Машенцев были задержаны с поличным бойцами Росгвардии 2 мая 2017 года на территории гаражного массива на окраине Первоуральска, где подозреваемые в тот момент занимались разбором на запчасти одного из своих криминальных "трофеев", чей собственник не выплатил им требуемую сумму денег.

Похищенные автомобили были найдены и возвращены законным владельцам.

Пьянков и Машенцев были признаны в судебном порядке виновными в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 158 Уголовного кодекса РФ, и приговорены к лишению свободы на 5 с половиной лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.