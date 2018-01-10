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Госдума отклонила проект о соцпомощи находящимся за чертой бедности россиянам

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Новости
10.01.2018 18:45 Мск (20:45 Екб)
политика | Центральный ФО | В России
Госдума отклонила проект о соцпомощи находящимся за чертой бедности россиянам
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попрошайничество, нищета, бедность (2015) | Фото: ru.delfi.lt

Госдума сегодня отклонила в первом чтении законопроект, которым предлагалось оказывать социальную помощь россиянам, находящимся за чертой бедности.
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Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце декабря 2017 года министр труда и соцзащиты РФ Максим Топилин заявил, что доходы ниже прожиточного минимума имеют порядка 13% граждан страны.

По информации ТАСС, документом, внесённым в нижнюю палату парламента фракцией КПРФ весной 2016 года, предлагалось "определить государственную социальную помощь в кризисных условиях лицам, находящимся за чертой бедности, в виде ежемесячной социальной выплаты, осуществляемой за счёт средств федерального бюджета, в форме безналичного перечисления средств на специальный социальный счет гражданина, имеющего право на данный вид помощи".

К такой категории, согласно проекту закона, относятся граждане с доходом ниже величины прожиточного минимума, установленного для основных социально-демографических групп населения.

В свою очередь, правительство РФ указало, что реализация данной инициативы потребует выделения дополнительных средств из федерального бюджета в объёме 1,56 трлн рублей, однако "законопроект не определяет источники и порядок исполнения новых видов расходных обязательств". В кабмине также отметили, что предлагаемые коммунистами поправки противоречат установленному российским законодательством разграничению полномочий между федеральными органами государственной власти и органами власти субъектов РФ, в зону ответственности которых входят вопросы социальной поддержки отдельных категорий граждан.

Напомним, в конце декабря прошлого года президент РФ Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда до уровня прожиточного минимума. Согласно документу, с 1 января МРОТ в России повышается до 9489 руб. в месяц, и далее ежегодно будет устанавливаться в размере прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года.

Ранее стало известно об обещании главы государства уравнять минимальный размер оплаты труда с прожиточным минимумом уже с мая текущего года, в связи с улучшением экономического состояния страны. По его словам, позитивный эффект от этих изменений ощутит около 4 млн человек.

Другие новости по темам: Госдума РФ, КПРФ, бедность, прожиточный минимум, правительство РФ
10.01.2018 18:45 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
20:45 Екб


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Госдума отклонила проект о соцпомощи находящимся за чертой бедности россиянам
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