Кремль — об усилении С-400 в Крыму: Это сделано для безопасности населения

Размещение в Крыму второго дивизиона зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 не должно восприниматься как угроза, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, первый дивизион заступил на боевое дежурство в республике в январе 2017 года. Размещение второго на территории региона, по словам депутата Госдумы РФ от Севастополя Дмитрия Белика, стало предупредительным сигналом украинским разработчикам ракетного оружия.

Как передаёт РБК, в Кремле такие меры объясняются необходимостью обеспечения безопасности страны, что, как отметил Песков, "не должно восприниматься как угроза кому-то". Он также подчеркнул, что у Москвы есть "полное суверенное право".